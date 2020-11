Βίασαν 5χρονο κορίτσι και το λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου για να μην το πει στην αστυνομία

Ένα κοριτσάκι μόλις 5 ετών από την Ινδία φέρεται να βιάστηκε και να λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου στη συνέχεια από τους δράστες που φοβήθηκαν ότι μπορεί να πει τα όσα φριχτά συνέβησαν στην αστυνομία.

Η τελευταία από μια σειρά σοκαριστικών σεξουαλικών επιθέσεων στη χώρα συνέβη στην ανατολική πολιτεία Odisha, δήλωσε η αστυνομία την Παρασκευή, όπως μεταδίδει σήμερα η Daily Mail.

Ο θάνατος του κοριτσιού έρχεται την ώρα που μεγαλώνει η οργή στην Ινδία, όπου η σεξουαλική βία κατά των γυναικών είναι συχνή, με έναν μέσο όρο 90 βιασμών να αναφέρονται καθημερινά το 2019.

Το μικρό κορίτσι εξαφανίστηκε την Πέμπτη από ένα μικρό χωριό. Το νεκρό σώμα της βρέθηκε σε ένα κοντινό δάσος, στη διάρκεια αναζητήσεων από τις τοπικές αρχές.

Η οικογένειά της υποστήριξε ότι βιάστηκε και στη συνέχεια τη λιθοβόλησαν εκείνοι που της επιτέθηκαν, οι ταυτότητες των οποίων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Η Ινδία θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου για τις γυναίκες, με έναν βιασμό να σημειώνεται κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Girl, five, is raped and then stoned to death by attackers in latest horrifying sex attack in India https://t.co/1Qc0wBVhCE

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 16, 2020