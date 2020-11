«Θανάσιμη απειλή» για την Κεντρική Αμερική: Φτάνει με ανέμους 260 χιλιομέτρων ο κυκλώνας Γιώτα

Στο μέγιστο της καταστροφικής του ισχύος φτάνει στην κεντρική Αμερική ο κυκλώνας Γιώτα, φέρνοντας τον κίνδυνο για «καταρρακτώδεις βροχές», «εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους» και «επικίνδυνες ανόδους του επιπέδου των υδάτων σε παραλιακές περιοχές».

Ο κυκλώνας, κατηγορίας 5 στην πεντάβαθμη κλίμακα, έφτασε πάνω από το έδαφος λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:00 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Αμερική, στο βόρειο τμήμα των ακτών της Νικαράγουας στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται «στα όρια της παραλίας του Χαλόβερ», χωριού που απέχει 41 χιλιόμετρα νότια της Μπίλουι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Νικαράγουας (INETER).

A small village in #Nicaragua - Haulover - is right in the core of #Iota now. The landfall area is mostly a sparsely populated tropical forest, but this village is the exception. I can't imagine what its residents are dealing with tonight. pic.twitter.com/iwcDr0cCpl

— Craig Ceecee (@CC_StormWatch) November 17, 2020