Διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ στην Ουάσινγκτον: «Ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία, σταματήστε την κλοπή»

Διχασμένο παραμένει το κλίμα στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τρέφει το σκηνικό πόλωσης με τις δηλώσεις στο Τwitter περί δικής του νίκης και νοθείας.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του διαδήλωσαν στην Ουάσινγκτον καταγγέλλοντας την «κλοπή», όπως λένε, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να πάει να παίξει γκολφ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποδεχτεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μπόρεσε να δει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε μπροστά από τη Φρίντομ Πλάζα, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν σημαίες με το σύνθημα «Τραμπ 2020» ενώ στα πλακάτ τους είχαν γράψει «Ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία» ή «Σταματήστε την κλοπή».

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020