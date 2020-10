Νίκαια: Η πορεία του δράστη από τη στιγμή που έφτασε με πλοίο στην Ιταλία ως τη σφαγή στην εκκλησία

Μια ανατριχιαστική φωτογραφία του 21χρονου να χαμογελά με το που φτάνει στο Μπάρι της Ιταλίας ίσως ήταν ο προάγγελος όσων θα ακολουθούσαν.

Ο Brahim Aoussaoui εμφανίζεται πολύ χαρούμενος που κατάφερε να φτάσει στην ηπειρωτική Ευρώπη στις 8 Οκτωβρίου.

Ο Aoussaoui έβγαινε εκείνη τη μέρα από καράβι καραντίνας και έλεγε σε όλους πως θα πάει στη Γαλλία.

Την επόμενη μέρα πήρε το πράσινο φως από τις ιταλικές αρχές και πιστεύεται πως έφτασε στο Παρίσι με τρένο. Σε λιγότερο από τρεις βδομάδες θα βρισκόταν στη Νίκαια και θα έμπαινε σε μια εκκλησία, με τα υπόλοιπα να είναι δυστυχώς γνωστά.

Η φωτογραφία με το πλατύ του χαμόγελο τραβήχτηκε από τις ιταλικές αρχές στο Μπάρι, όταν ο τρομοκράτης πάτησε επιτέλους ευρωπαϊκό έδαφος, έχοντας περάσει 20 μέρες καραντίνας σε πλοίο αναφοράς για τον κορονοϊό («Rhapsody»).

The smiling jihadist: Church terrorist poses for photo on the day he arrived in mainland Europe https://t.co/NuoXHLq8GN

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 30, 2020