Γνωστή δημοσιογράφος κατσαδιάζει τους ηλικιωμένους που φοβούνται τον κορονοϊό

Η αυστραλή δημοσιογράφος της «New York Post» Miranda Devine άφησε άφωνη την παρουσιάστρια ειδήσεων του σταθμού Fox News από τις απόψεις της για την Covid-19.

Η Miranda Devine είχε υπογράψει μόλις ένα διθυραμβικό άρθρο για τη μάχη του Τραμπ με τον κορονοϊό, το οποίο ανέβασε στο Twitter ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και την κάλεσαν στο Fox News να μοιραστεί τις απόψεις της για την πανδημία.

Είπε λοιπόν στην παρουσιάστρια Dana Perino για τον Τραμπ: «Παρέδωσε ένα μήνυμα ελπίδας μέσω της εμπειρίας του. Έστειλε το μήνυμα ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Αυτό είναι που θέλουν όλοι».

Και συνέχισε: «Νομίζω πως είναι εξαιρετικά εγωιστικό για τους ηλικιωμένους ή τους νευρωτικούς ανθρώπους που είναι δειλοί και φοβισμένοι και δεν βγαίνουν από τα υπόγειά τους να περιορίζουν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, χάνοντας τις σημαντικότερες πτυχές της ζωής τους, όπως το σχολείο».

"It's incredibly selfish of older people or neurotic people who are timid & afraid & won't come out of their basements to confine children & young people to miss out on the most important part of their lives" - Fox News is now straight up blaming old & vulnerable people for Covid pic.twitter.com/mLhiwDHmrN

— Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2020