Κοραλία Χατζηγιαννάκη: Η 16χρονη που φτιάχνει μάσκες για γηροκομεία, νοσοκομεία και λιμενικό

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση τιμήθηκε η 16χρονη μαθήτρια, Κοραλία Χατζηγιαννάκη, δημιούργησε την οργάνωση «The Greek Mask Project» και εφοδιάζει με μάσκες γηροκομεία, νοσοκομεία, λιμενικό για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Η Κοραλία Χατζηγιαννάκη μίλησε στην ΕΡΤ για την κοινωνική της δράση, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Εγώ, ως Κοραλία δεν μπορούσα να μην κάνω κάτι, ήθελα με κάποιον τρόπο να βοηθήσω, έτσι σχεδίασα αυτή τη μάσκα, με σκοπό να βοηθήσω αυτό το έργο στα νοσοκομεία», ανέφερε η 16χρονη.

Η αρχική της δωρεά ήταν 300 μάσκες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ μέχρι τώρα έχει προσφέρει πάνω από 2.000 σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας.

Thanks to all 4 continuing 2 order our masks! The response has been remarkable. On Monday we hit our last COVID designated hospital in Athens, "Thriasio". The pandemic has diminished, but not disappeared!

«Το βασικό κριτήριο είναι βοηθήσω και να εμψυχώσω τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή αλλάζει, το καλοκαίρι, ήταν ο τουρισμός γι΄αυτό έδωσα κάποιες μάσκες στο μουσείο της Ακρόπολης, σε διάφορα ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο, τώρα προτεραιότητα έχουν τα νοσοκομεία», ανέφερε η 16χρονη.

Μάλιστα η πρωτοβουλία της έφηβης τιμήθηκε τον περασμένο Μάιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"These people are heroes. We have to help, encourage, and boost their morale as much as we can." Coralia from Athens created 'The Greek Mask Project' to provide masks to hospitals.

— EU Council (@EUCouncil) May 20, 2020

— EU Council (@EUCouncil) May 20, 2020