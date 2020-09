Λευκορωσία: Δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν μαζικές διαδηλώσεις κατά του προέδρου Λουκασένκo

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Λευκορωσία συνέλαβαν δεκάδες διαδηλωτές και φαίνονται σε βίντεο να ξυλοκοπούν έναν άνδρα που βρίσκεται στο οδόστρωμα, καθώς οι αρχές εξαπέλυσαν άγρια καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου που κέρδισε ο Λουκασένκο με συντριπτική πλειοψηφία και οι οποίες σύμφωνα με τους αντιπάλους του ήταν νοθευμένες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πορεύθηκαν στους δρόμους του Μινσκ, πολλοί στα ερυθρόλευκα χρώματα της αντιπολίτευσης φωνάζοντας «Φύγε!» και «Ρουφιάνε!».

Οι αρχές είχαν τοποθετήσει συρματοπλέγματα στους δρόμους και ανέπτυξαν οχήματα του στρατού, βαν, κανόνια νερού, αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων και αστυνομικούς με πολιτικά που φορούσαν μάσκες και έκαναν χρήση γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

#Belarus. Graphic content warning. Unknown men with batons are beating people on the #Minsk streets right now. Firstly, violence is back. Secondly,the legality is being completely ignored - these people look like ordinary bandits,without uniforms. They are breaking shop windows pic.twitter.com/ffKdoGMXUs

