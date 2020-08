Έρευνα για την περίπτωση του Ναβάλνι ζητά ο Μπόρις Τζόνσον

Τη διεξαγωγή «πλήρους και διαφανούς έρευνας» για να εξακριβωθεί τι συνέβη στον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη (26/8).

«Η δηλητηρίαση του Αλεξέι @navalny συγκλόνισε τον κόσμο. Η Βρετανία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Είναι αναγκαίο να γίνει μια πλήρης και διαφανής έρευνα γι'αυτό που συνέβη. Οι δράστες (αυτής της πράξης) θα πρέπει να λογοδοτήσουν και η Βρετανία θα μετέχει στις διεθνείς προσπάθειες για να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.

