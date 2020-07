Βάζει φωτιές το βιβλίο της ανιψιάς του Τραμπ: Ταλαιπωρείται από πολλαπλές ψυχικές διαταραχές

Το νέο βιβλίο της Μέρι Τραμπ, ανιψιάς του αμερικανού προέδρου, περιγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα πρόσωπο που ενδεχομένως ταλαιπωρείται από πολλαπλές ψυχικές διαταραχές.

Η Μέρι Τραμπ είναι η κόρη του μεγαλύτερου αδερφού του προέδρου Τραμπ, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ενός πιλότου της πολιτικής αεροπορίας που ήταν αλκοολικός και πέθανε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 42 ετών.

Η ίδια είναι κλινική ψυχολόγος με διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο Adelphi University της Νέας Υόρκης.

O νεότερος αδερφός του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ, προσπαθεί να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου με τίτλο: «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man».

Αντίγραφα του βιβλίου έχουν διανεμηθεί στα ΜΜΕ και ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster μετέθεσε τη Δευτέρα (06.07) την ημερομηνία έκδοσης για την επόμενη Τρίτη.

Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι το βιβλίο είναι γεμάτο «από ψευτιές και αυτό είναι όλο» αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Politico.

Η Σάρα Μάθιους, μία άλλη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Η Μέρι Τραμπ και ο εκδότης του βιβλίου της, μπορεί να ισχυρίζονται ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον, αλλά το βιβλίο αυτό, είναι ξεκάθαρα για το οικονομικό συμφέρον της συγγραφέως. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο για περισσότερο από τρία χρόνια και εργάζεται για το καλό του αμερικανικού λαού, γιατί βγήκε να μιλήσει τώρα;».