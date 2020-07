Πέθανε η Mary Kay Letourneau, η καθηγήτρια που ερωτεύτηκε μαθητή της και έκανε μαζί του 2 παιδιά

Η Mary Kay Letourneau, η καθηγήτρια που το 1997 είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ενός 13χρονου μαθητή τον οποίο στη συνέχεια παντρεύτηκε, πέθανε σε ηλικία 58 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Στα τέλη της δεκαετίας του '90 η υπόθεση της καθηγήτριας από το Σιάτλ των ΗΠΑ είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Όπως αναφέρει το CNN, την είδηση επιβεβαίωσε ο πρώην δικηγόρος της, ο οποίος ανέφερε ότι η Letourneau έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά.

#BREAKING: 58-year-old Mary Kay Letourneau has died of Stage 4 colon cancer. The former Seattle teacher was convicted in 1997 of 2nd-degree rape of a child after admitting to having a sexual relationship w/ her 6th grade student Vili Fualaau. She was 34, he was 12-years-old (1/2) pic.twitter.com/oJk4TYsdsf

