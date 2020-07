Η στιγμή που ψαροντουφεκάς κλωτσάει έναν καρχαρία στο κεφάλι για να σωθεί

Τον τρόμο με τα μάτια του είδε και ένιωσε ο 18χρονος Lachlan Pye που έκανε ψαροντούφεκο σε παραλία στο βόρειο Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.

Ο νεαρός τραβούσε μια υποβρύχια φωτογραφία με το ψάρι που είχε πιάσει όταν τον πλησίασε ένας καρχαρίας. Ενστικτωδώς ο Lachlan τον κλώτσησε με δύναμη στο κεφάλι με τα βατραχοπέδιλά του για να σωθεί.

«Δεν τον είδα μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε από κάτω μου» είπε στο 9News περιγράφοντας τα «δύο λεπτά» τρόμου -όπως τα χαρακτήρισε- που έζησε.

Στην προσπάθειά του να αναδυθεί στην επιφάνεια έχασε μάλιστα και το ένα βατραχοπέδιλο. «Μου τράβηξε το πόδι κάτω, ένιωσα τον αστράγαλό μου να κινείται. Δεν ερχόταν για το ψάρι, ερχόταν για μένα. Νιώθω τυχερός που έχω ακόμα το πόδι μου» είπε.

Παρά τη... στενή γνωριμία του με τον καρχαρία ο 18χρονος λέει ότι θα βουτήξει ξανά στα συγκεκριμένα νερά. «Αυτό είναι το ρίσκο που παίρνεις» είπε.

Δείτε το βίντεο:

THIS terrifying footage shows the moment a boy kicked a bull shark in the head as he fought for his life while spearfishing in Australia. The 18-year-old Lachlan was deep-diving off the coast of North Queensland when the vicious attack happened #Australia #Shark 🦈 pic.twitter.com/DcUjfEE9LD

