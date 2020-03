Κινδύνεψε η ζωή 4χρονης από επιπλοκή της γρίπης – Έχασε για δύο μήνες την όρασή της

Επικίνδυνη για την ίδια τη ζωή της αποδείχθηκε η γρίπη για μία 4χρονη από την Αϊόβα των ΗΠΑ, η οποία έχασε την όρασή της εξαιτίας της νόσου και κινδύνεψε και να πεθάνει.

Αυτή την εβδομάδα ωστόσο, όπως μεταδίδει η New York Post, η οικογένειά της ανακοίνωσε πως η μικρή Jade DeLucia ξαναβρήκε την όρασή της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 4χρονη δεν είχε κάνει το εμβόλιο της γρίπης, αρρώστησε στα τέλη του περασμένου χρόνου, έπαθε σπασμούς και τελικά έχασε τις αισθήσεις της.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα διαγνώστηκε με οξεία νεκρωτική εγκεφαλοπάθεια, γνωστή επιπλοκή των ιογενών λοιμώξεων, όπως η γρίπη, η οποία προκάλεσε οίδημα στον εγκέφαλό της.

«Μας είπαν πως είχε σημαντική εγκεφαλική βλάβη. Είπαν πως η κόρη μας μπορεί να μην ξυπνήσει ποτέ, και πως αν ξυπνήσει, μπορεί να μην είναι ποτέ η ίδια», είχε πει η μητέρα της 4χρονης Amanda Phillips στο CNN.

Την Πρωτοχρονιά η Jade ξύπνησε. Αλλά δεν μπορούσε να δει.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, τη Δευτέρα, μία από τους συγγενείς τους ανακοίνωσε πως είχε ανακτήσει την όρασή της.

«Τα θαύματα συνεχίζονται για εκείνη» έγραψε η Courtney Frey σε ομάδα στο Facebook με τίτλο «Jade’s Journey».

Αλλά, όπως σημείωνε, η Jade εξακολουθούσε να έχει σημάδια εγκεφαλικής βλάβης. «Δεν είναι το παιδί που ήταν, που συζητά καταπληκτικά και ξέρει αριθμούς και γράμματα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πίστη και ελπίδα στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε. «Είναι γεμάτη αγάπη, γέλια και αγκαλιές, είναι ένα απίστευτο φως. Δεν το θεωρούμε δεδομένο!»

«Τα καταφέρνει εξαιρετικά, είμαστε ενθουσιασμένοι ό,τι και να γίνει» πρόσθεσε η μαμά της στο CNN.

Iowa girl miraculously regains vision after being blinded by flu https://t.co/HqSDpIttn3 pic.twitter.com/myozJKQnvI

— New York Post (@nypost) March 10, 2020