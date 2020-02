Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο πέθανε σε ηλικία 112 ετών

Ένας Ιάπωνας, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, πέθανε σε ηλικία 112 ετών, ανακοίνωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Ο Σιτέτσου Ουατάναμπε, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου του 1907 στην Νιιγκάτα, στην βορειοδυτική Ιαπωνία, απεβίωσε την Κυριακή στον οίκο ευγηρίας στον οποίο διέμενε στην ίδια περιοχή, διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός.

Η αναγγελία του θανάτου του γίνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακήρυξή του ως του γηραιότερου εν ζωή άνδρα στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Όταν του είχε απονεμηθεί ο τίτλος, ο Ουατάναμπε, ο οποίος είχε αποκτήσει πέντε παιδιά, είχε πει ότι το μυστικό της μακροβιότητας είναι: «Να μην θυμώνεις ποτέ και να κρατάς το χαμόγελό σου». Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, είχε παραδεχθεί και μια αμαρτία, ότι του άρεσαν τα γλυκά, όπως οι πουτίγκες και τα παγωτά.

