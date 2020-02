Πέθανε η θρυλική μαθηματικός της NASA, Κάθριν Τζόνσον

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Κάθριν Τζόνσον, της θρυλική μαθηματικού της NASA, της οποίας η ζωή έγινε και Οσκαρική ταινία, το «Hidden Figures».

Η μαθηματικός, ήταν μέσα στην ομάδα της NASA η οποία βοήθησε την Αμερική να κερδίσει τη Σοβιετική Ένωση, στον αγώνα των διαστημικών αποστολών, δίνοντας παράλληλα μάχη για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών.

Η NASA στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου της.

«Είμαστε λυπημένοι από τον θάνατο της περίφημης #Hidden Figures μαθηματικού Κάθριν Τζόνσον. Σήμερα γιορτάζουμε τα 101 χρόνια της ζωής της και τιμούμε την κληρονομιά που άφησε πίσω της και έσπασε τα φυλετικά και κοινωνικά εμπόδια» γράφει το tweet της NASA.

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW

— NASA (@NASA) February 24, 2020