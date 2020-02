Πυροβολισμοί σε αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης: Ένας τραυματίας

Πανικός μέσα σε αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης καθώς σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός στο πόδι.

ADVISORY: Avoid the area of Southern Blvd & Longwood Ave in the Bronx due to a police involved shooting. Expect emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/YrZ10Iu1tC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020