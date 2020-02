Πάρτι έκπληξη, «happy birthday» και δώρο στον Τσαβούσογλου από τους πρέσβεις της ΕΕ

Οι πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ στην Τουρκία τραγούδησαν το «happy birthday» κάνοντας ένα μίνι πάρτι - έκπληξη στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος είχε χθες (5/2) τα γενέθλιά του.

Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών φάνηκε να μην περιμένει την έκπληξη, όταν συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων πρεσβευτών, με επικεφαλής τον πρεσβευτή της ΕΕ στην Τουρκία, Κρίστιαν Μπέργκερ.

«Νομίζω ότι ο κύριος σκοπός σήμερα είναι να σας ευχηθώ για τα γενέθλιά σας. Γι΄ αυτό είμαστε εδώ», είπε ο κ. Μπέργκερ.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Anadolu άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι για να τραγουδήσουν στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου το «Ηappy Birthday» ο οποίος έκλεισε τα 52 του χρόνια..

Μάλιστα, στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών οι πρεσβευτές έδωσαν για δώρο ένα κάδρο με ένα οθωμανικό σύμβολο. Ο Τσαβούσογλου σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με την Dailysabah αστειευόμενος είπε: «Είναι πολύ ακριβό;» και στη συνέχεια τους ευχαρίστησε.

