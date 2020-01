Φώτης Ντούλος: Η εξαφάνιση της γυναίκας του, η απόπειρα αυτοκτονίας και τι πιστεύουν οι αρχές

Να βάλει τέλος στη ζωή του πιστεύουν οι αρχές πως επιχείρησε χθες ο Φώτης Ντούλος, Έλληνας ομογενής στις ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του Τζένιφερ.

Ο 52χρονος Ντούλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο UConn Health Center στο Φάρμινγκτον του Κονέκικατ, όπου μεταφέρθηκε με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με το CNN, θα μεταφερθεί στο Jacobi Medical Center, στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης.

Χθες μεταδόθηκε πως ο Έλληνας ομογενής ήταν νεκρός, κάτι που στη συνέχεια διαψεύστηκε, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε πως ο Ντούλος λαμβάνει θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο.

Οι αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του καθώς ο Ντούλος δεν είχε εμφανιστεί, όπως προβλεπόταν, σε επείγουσα διαδικασία στο δικαστήριο αναφορικά με τον ορισμό της εγγύησής του. Φτάνοντας εκεί, εντόπισαν τον 52χρονο καθισμένο μέσα στο αυτοκίνητό του, στο γκαράζ του σπιτιού, σε δύσκολη κατάσταση.

Τότε μπήκαν δια της βίας στον χώρο και άρχισαν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη.

Fotis Dulos is in critical condition after an apparent suicide attempt. #NewCanaan #Connecticut #FotisDulos #fotisdulos #JenniferDulos #jenniferdulos https://t.co/QSS1jsdgxm pic.twitter.com/s7GHUMUG2G

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν μόνος στο σπίτι.

Ο Φώτης Ντούλος αναμενόταν να εμφανιστεί στο δικαστήριο καθώς ένα ακίνητό του, που είχε χρησιμοποιηθεί για να οριστεί η εγγύηση των έξι εκατομμυρίων δολαρίων, διαπιστώθηκε πως είχε κατασχεθεί.

Συνολικά υποθηκεύτηκαν έξι ακίνητα για να εξασφαλιστεί η εγγύηση.

Η 50χρονη Τζένιφερ Ντούλος, μητέρα πέντε παιδιών, εξαφανίστηκε τον περασμένο Μάιο στο New Canaan του Κονέκτικατ, αφότου άφησε τα παιδιά της στο σχολείο.Οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό της κοντά στο σπίτι αλλά η ίδια ήταν άφαντη και πλέον εκτιμάται πως είναι νεκρή.

Με τον εν διαστάσει σύζυγό της ήταν σε σύγκρουση για το θέμα της επιμέλειας των παιδιών τους. Η Τζένιφερ είχε μετακομίσει το 2017 στο σπίτι στο New Canaan και είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, λίγο πριν την εξαφάνισή της είχε πει στις αρχές πως φοβόταν τον σύζυγό της.

Here is what we know, and what we don't know about Fotis Dulos' attempted suicide.#NewCanaan #Connecticut #FotisDulos #fotisdulos #JenniferDulos #jenniferdulos https://t.co/Ckvfd2Y41R

— NewCanaan Advertiser (@NCAdvertiser) January 28, 2020