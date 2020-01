Εκδικήθηκε τον άπιστο πρώην της κάνοντας... δάπεδο για την κουζίνα τη συλλογή του με τα βινύλια

Την εκδίκησή της με έναν ιδιαίτερο τρόπο θέλησε να πάρει από τον πρώην σύζυγό της, μία απατημένη γυναίκα, κάνοντας δάπεδο για την κουζίνα τη συλλογή του από δίσκους βινυλίου.

Όπως αναφέρει η Sun η 47χρονη Σόνια Μπάρτον, ήθελε να ανακαινίσει την κουζίνα της και έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη συλλογή από δίσκους βινυλίου που άφησε πίσω του ο πρώην άντρας της.

Η συλλογή περιλαμβάνει τα τραγούδια των Dire Straits, Jets Yazz, Hands Up, Showaddywaddy and Paper Lace.

«Μερικοί απ΄ αυτούς τους δίσκους είναι του πρώην συζύγου μου. Με διασκεδάζει και με κάνει να γελάω κάθε φορά που περπατάω στην κουζίνα και τα βλέπω», είπε η Σόνια Μπάρτον μητέρα τριών παιδιών.

Η Σόνια εκτιμά ότι δαπάνησε περίπου 2.500 λίρες για την ανακαίνιση της κουζίνας των ονείρων της, ενώ στο δάπεδο βρίσκονται και 5.000 μικροσκοπικά λουλούδια.

«Αυτή την αλλαγή ήθελα να την κάνω από τότε που ήμουν παντρεμένη, αλλά στον σύζυγό μου δεν άρεσε η ιδέα και όταν χωρίσαμε αποφάσισα να το προχωρήσω», συμπλήρωσε στη συνέχεια η 47χρονη.

Ο πρώην σύζυγός της μπορεί να μην είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, ειδικά τώρα που έγινε πράξη, αλλά οι φίλοι και οι συγγενείς της Σόνια Μπάρτον έμειναν έκπληκτοι.

