Ερντογάν από Τυνησία: Τι σχέση έχει η Ελλάδα με τη Λιβύη δυσκολεύομαι να καταλάβω...»

«Η Ελλάδα δεν έχει καμία δουλειά στη Λιβύη», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την Τυνησία, την οποία επισκέφτηκε αιφνιδίως σήμερα προκειμένου να συζητήσει την πολιτική και στρατιωτική αναταραχή στη Λιβύη.

Σύμφωνα με το Sigmalive ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο εδώ κι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν. H εποχή δεν είναι ίδια όπως ήταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν μπορεί να υπέγραψαν κάμποσες συμφωνίες, αλλά τώρα η Τουρκία δεν είναι η ίδια και πρέπει να το γνωρίζουν», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΖ που να συνορεύουν με τη Λιβύη.

Το ίδιο έγραψε και στην συνέχεια η διαδικτυακή έκδοση της Yeni Safak

Greece has no say in Turkey's deal with Libya, says Erdoğanhttps://t.co/9Z2Pd0poL8 pic.twitter.com/yu7ArOLeo2

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) 25 Δεκεμβρίου 2019