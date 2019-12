Ψηφίστηκε από την τουρκική Βουλή η συμφωνία με τη Λιβύη

Το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Την είδηση μετέδωσε μέσω έκτακτου τηλεγραφήματος το Anadolu αλλά και μέσω twitter.

