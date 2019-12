Επίθεση στο Λονδίνο: Ο 38χρονος ήρωας που αντιμετώπισε με αυτοθυσία τον δράστη

Ήρωας χαρακτηρίζεται ο Lukasz Koczocik, ο οποίος αντιμετώπισε τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης της περασμένης Παρασκευής στη Γέφυρα του Λονδίνου Usman Khan, εμποδίζοντάς τον από το να συνεχίσει το φονικό χτύπημά του.

Ο 38χρονος Πολωνός, ο οποίος ζει με τη σύντροφό του στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, βρισκόταν στο Fishmongers' Hall όταν ο Khan εξαπέλυσε την επίθεσή του.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση του Khan με μαχαίρι, ωστόσο ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος εάν πολίτες όπως ο Koczocik δεν έμπαιναν στη μέση για να τον σταματήσουν, όπως λένε στη Daily Mail αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 38χρονος, που δουλεύει σε κουζίνα, έπλενε ποτήρια στο υπόγειο του κτιρίου όταν άκουσε τις φωνές. Άρπαξε μία διακοσμητική ξιφολόγχη και αντεπιτέθηκε στον Khan προκειμένου να τον σταματήσει.

