Καβγάς σε διαμέρισμα στην Ατλάντα προκάλεσε... πλημμύρα σε εννέα σπίτια

Άγριος καβγάς, που ξέσπασε ανάμεσα σε γυναίκες- για ένα άνδρα, όπως λένε οι πληροφορίες- είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένας σωλήνας μέσα σε κτίριο διαμερισμάτων στην Ατλάντα, και να πλημμυρίσουν εννέα διαμερίσματα.

Ο σωλήνας έσπασε νωρίς την Παρασκευή, καθώς οι άνδρες της ασφάλειας προσπαθούσαν να χωρίσουν τις γυναίκες που τσακώνονταν στο συγκρότημα «The Mix» και μία από τις γυναίκες, η 19χρονη Tamia Robinson, άρχισε να καβγαδίζει και μαζί τους.

«Αυτό δείχνει ένα πράγμα, τα αγόρια δεν αξίζουν τον κόπο» σχολίασε μία φοιτήτρια, που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Ακόμα ένας μάρτυρας, που ανέβασε βίντεο από τον καβγά και την πλημμύρα στο Twitter, περιέγραψε πως μία γυναίκα που ερχόταν από πάρτι Halloween εισέβαλε στο διαμέρισμα και άρχισε να χτυπά την πόρτα του υπνοδωματίου ενός άνδρα.

At this point the girl in front of me goes hulk and I get out the way. As you can hear the alright in the background is the security Finally walking in. Also as you can see the girl in the black jumps in at the end swinging a punch before the cam cuts pic.twitter.com/CVstr25rb5

— OneSixSlime ❄ (@OneSixSlime) November 3, 2019