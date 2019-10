Πυροβολισμοί έξω από τζαμί στη Γαλλία

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τους πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά στο τέμενος της Μπαγιόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη πλησίον της οικίας του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκε έκρηξη μικρής ισχύος από τη ρίψη ενός μπιτονιού βενζίνης στο οποίο είχε βάλει φωτιά.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι ενημερώθηκαν για το περιστατικό γύρω στις 15.10 τοπική ώρα.

Λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα όπλο και ένα μπιτόνι με βενζίνη.

