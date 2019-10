Κατέρρευσε κτίριο υπό ανακαίνιση στην Κίνα, παγιδεύτηκαν έξι εργάτες

Κτίριο γραφείων κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην επαρχία Jilin στη βορειοανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να παγιδευτούν στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κτίριο στην πόλη Baicheng, που στέγαζε υποκατάστημα τράπεζας και το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση, κατέρρευσε στις 6 σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Τέσσερις από τους έξι εργάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους δύο είναι σε εξέλιξη.

Rescuers saved four construction workers after an office building under renovation collapsed on Monday morning in Baicheng, NE China's Jilin, trapping six construction workers. Rescue work continues. pic.twitter.com/ENlgTOgHM3

— People's Daily, China (@PDChina) October 14, 2019