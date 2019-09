Έπιασε την 5χρονη κόρη του από το χέρι και έπεσε στις ράγες του τρένου

Μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού έγιναν οι επιβάτες του τρένου στον σταθμό Kingsbridge Road στο Μπρονξ. Ένας 45χρονος άνδρας, κρατώντας στην αγκαλιά την 5χρονη κόρη του, πήδηξε στις ράγες, προσπαθώντας να αυτοκτονήσει.

Αυτόπτες μάρτυρες άρχιζαν να ουρλιάζουν και αμέσως δύο άνδρες που περίμεναν το τρένο κατέβηκαν στις ράγες και τράβηξαν την 5χρονη που σώθηκε με μερικές γρατζουνιές. Δυστυχώς ο πατέρας της έχασε τη ζωή του.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού καλούν τους επιβάτες που βλέπουν ανθρώπους σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συναισθηματικά φορτισμένους, να πατούν άμεσα το κουμπί έκτακτης ανάγκης ή να ενημερώνουν κάποιον υπάλληλο.

CHILD SAVED: Video shows good Samaritans come to the rescue of a little girl after her father jumped in front of an oncoming train while holding onto her. Miraculously she is OK and only suffered minor injuries. https://t.co/pGUMgPJTk5 pic.twitter.com/EmRvu7oLQq

— Eyewitness News (@ABC7NY) 23 Σεπτεμβρίου 2019