Πέθανε στα 95 του ο πρώην πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 χρόνων ο πρώην πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε, όπως ανακοίνωσε ο νυν πρόεδρος της χώρας Έμερσον Μνανγκάουα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Μουγκάμπε, πρώην ηγέτης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην άλλοτε Ροδεσία, το de facto κράτος που προέκυψε από την βρετανική αποικία της Νότιας Ροδεσίας χωρίς να εξασφαλίσει ποτέ διεθνή αναγνώριση, πέθανε στη Σιγκαπούρη, όπου μετέβαινε συχνά τα τελευταία χρόνια για να λάβει ιατρική βοήθεια, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που γνώριζε τα του πρώην προέδρου.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του πατέρα της Ζιμπάμπουε και πρώην προέδρου Ρόμπερτ Μουγκάμπε» ανέφερε το tweet της προεδρίας της χώρας.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)

