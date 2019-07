Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ

O σπουδαίος Ολλανδός ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Ρούτγκερ Χάουερ πέθανε στις 19 Ιουλίου στο σπίτι του, ενώ κηδεύτηκε σήμερα.

Ο Χάουερ είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός για την εντυπωσιακή ερμηνεία του στο πρωτοποριακό φιλμ «Blade Runner».

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά «Floris». Το 1982, όμως, η καριέρα του απογειώθηκε όταν έπαιξε, στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, στο μεγαλειώδες «Blade Runner» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, είναι μεταξύ των εκπροσώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας που έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντας τον «ηθοποιό με ένταση, βάθος, γνήσιο και μαγικό που έφερε αλήθεια, ομορφιά και δύναμη στις ταινίες του».

Γεννήθηκε το 1944 στο Μπρέκελεν, μεγάλωσε στο Άμστερνταμ και υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα ως ιατρικό προσωπικό στον στρατό. Σπούδασε υποκριτική στην Ακαδημία Θεάτρου και Χορού του Άμστερνταμ. Ο Πολ Βερχόβεν του έδωσε τον πρώτο σημαντικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Floris το 1969 και στη συνέχεια ένα ρόλο χαρακτηριστικό στην ταινία Turkish Delight το 1973.

Άλλες σημαντικές ερμηνείες του ήταν σε ταινίες όπως Flesh+Blood, Blind Fury, The Hitcher, Escape from Sobibor (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), Nighthawks, Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, και The Rite.