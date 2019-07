Τραγωδία στην Ινδία, δύο νεκροί σε λούνα παρκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον είκοσι επτά τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ στην Ινδία όταν ένα από τα παιχνίδια κατέρρευσε, το απόγευμα της Κυριακής.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος.

«Είκοσι εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Αχμενταμπάντ. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, όλα τα θύματα είναι ενήλικοι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από ινδικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα συνέβη η μία πλευρά του παιχνιδιού, που κινείται σαν εκκρεμές, έσπασε, με αποτέλεσμα ο «κύκλος» στον οποίο κάθονταν οι επιβάτες να πέσει και να τους παρασύρει στο κενό.

