Μητέρα έδωσε στο μωρό της ισχυρό οπιοειδές για να μπορέσει ήσυχη να καπνίσει μαριχουάνα

Ένοχη για τον θάνατο του ίδιου της του παιδιού κρίθηκε μία μητέρα από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, η οποία έδωσε στο μωρό της ισχυρό οπιοειδές προκειμένου η ίδια να καπνίσει μαριχουάνα.

Η 23χορνη Jhenea Pratt, όπως γράφει η New York Post, άκουσε ανέκφραστη την απόφαση του δικαστηρίου, που την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκθεση σε κίνδυνο της μόλις 17 μηνών κόρης της.

