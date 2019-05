Οι Ισραηλινοί κομάντος στην Κύπρο και το μήνυμα ισχύος στην Τουρκία

Στρατιωτικές ασκήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ πραγματοποιούνται από χθες, σύμφωνα με το philenews.com.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, οι ασκήσεις διεξάγονται εντός του FIR Λευκωσίας και σε μεγάλο τμήμα του χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτές συμμετέχουν επίγεια και εναέρια μέσα της Εθνικής Φρουράς και των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Βίντεο που δημοσιεύεται δείχνει επίλεκτη ομάδα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να μεταβαίνει στη μεγάλη άσκηση που πραγματοποιήθηκε το 2017.

