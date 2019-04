Χαμόγελα στη συνάντηση Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν

Σε ζεστή ατμόσφαιρα, όπως δείχνουν τα χαμόγελα και η θερμή χειραψία, ξεκίνησε στο Βλαδιβοστόκ η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη ότι η Μόσχα «υποστηρίζει τις θετικές τάσεις» στην κορεατική χερσόνησο, όπου εκτυλίχθηκε από τις αρχές του 2018 θεαματική επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Σεούλ και η έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη βορειοκορεατική κυβέρνηση και τις ΗΠΑ, καθώς και ότι θα ενισχύσει τη διμερή οικονομική σχέση.

«Είμαι σίγουρος ότι η επίσκεψή σας στη Ρωσία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα με ποιους τρόπους μπορούμε να συμβάλουμε να επιλυθεί η κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο, και τι μπορεί να κάνει η Ρωσία για να υποστηρίξει τις θετικές τάσεις που εκτυλίσσονται το τρέχον διάστημα», είπε ο Πούτιν κατά την έναρξη της συνάντησης. «Σε διμερές επίπεδο, έχουμε πολλά να κάνουμε για να αναπτύξουμε τις οικονομικές μας σχέσεις» πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Από πλευράς του ο Κιμ τόνισε πως η συνάντηση θα επιτρέψει να διαμορφωθούν κοινές θέσεις της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας σχετικά με τα ζητήματα στην κορεατική χερσόνησο. Στόχος της επίσκεψής του, σημείωσε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, είναι να αναθερμανθούν οι «ιστορικοί» δεσμοί των δύο κρατών, στενών συμμάχων την περίοδο του ψυχρού πολέμου, να υπάρξει «πιο σταθερή και στέρεη» σχέση.

«Θεωρώ ότι η συνάντηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, που έχουν μακρά φιλία, και μιας πιο σταθερής και στερεής σχέσης», είπε ο Κιμ. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εξάλλου συνεχάρη τον Πούτιν διότι «οικοδομεί μια ισχυρή Ρωσία».

Η συνάντηση Πούτιν-Κιμ είναι η πρώτη αυτού του επιπέδου από το 2011, όταν είχαν συναντηθεί ο τότε πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντβιέντεφ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο πατέρας του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Γίνεται περίπου δύο μήνες μετά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής του Κιμ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Ανόι του Βιετνάμ στα τέλη Φεβρουαρίου, που κατέληξε σε πλήρες αδιέξοδο.

JUST IN: Kim Jong Un and Vladimir Putin shake hands as they meet for the first time in summit https://t.co/kYel7ryhvo pic.twitter.com/oUNuLWLtzT

— Bloomberg (@business) 25 Απριλίου 2019