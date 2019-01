Η αφροαμερικανή κόρη μεταναστών που μπορεί να είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ

Την ημέρα που οι ΗΠΑ γιορτάζουν τη γέννηση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ επέλεξε η Καμάλα Χάρις, η Αμερικανίδα γερουσιαστής, που προστέθηκε στην ομάδα των Δημοκρατικών που συγκροτούν μέτωπο για να ανακοπεί η πορεία του Ντόναλντ Τραμπ προς μια δεύτερη θητεία το 2020, για να ανακοινώσει την προεδρική της υποψηφιότητα.

Ημέρα υψηλού συμβολισμού για αυτήν την κόρη μεταναστών που συμμετείχαν στο κίνημα για τα ατομικά δικαιώματα. «Είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα για όλους εμάς τους Αμερικανούς και είναι τιμή μου να κάνω την ανακοίνωση αυτή την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του».

«Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από εμάς και από εκατομμύρια άλλους που υψώνουμε την φωνή μας για να υπερασπισθούμε τις αμερικανικές αξίες. Γι΄αυτό είμαι υποψήφια για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Εάν φτάσει στον σκοπό της - περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες της κούρσας για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος- θα είναι η πρώτη αφροαμερικανή πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άλλωστε, η ζωή της Κάμαλα Χάρις είναι γεμάτη τέτοιες πρωτιές. Έπειτα από δύο θητείες εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο (2004-2011), εξελέγη , δύο φορές, γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια (2011-2017) και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μαύρη επικεφαλής των δικαστικών υπηρεσιών της πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ.

Στην αμερικανική Γερουσία εξελέγη την ημέρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Έγινε έτσι η δεύτερη αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη ποτέ στην Γερουσία, αλλά και η πρώτη γερουσιαστής νοτιοασιατικής καταγωγής.

Η 54χρονη Κάμαλα Χάρις μεγάλωσε στο Οκλαντ της προοδευτικής Καλιφόρνια της δεκαετίας του '60. Άλλωστε οι γονείς της γνωρίστηκαν στο εμβληματικό πανεπιστήμιο Berkeley. Ο πατέρας της, ο Ντόναλντ Χάρις , «ένας αξιοσέβαστος οικονομολόγος», είναι Τζαμαϊκανός. Και η Ινδή μητέρα της Σιαμάλα Κοπαλάν έφθασε στα 19 της χρόνια στις ΗΠΑ για να σπουδάσει και στην συνέχεια να επιστρέψει στην χώρα της για να παντρευτεί. Αντ' αυτού, παρέμεινε στις ΗΠΑ, δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα για το ατομικά δικαιώματα και έγινε «σπουδαία ερευνήτρια για τον καρκίνο».

Κάμαλα είναι το όνομα που της έδωσε η Ινδή μητέρα της για να την συνδέσει με τις βραχμανικές της ρίζες. Κάμαλα, που στην σανσκριτική σημαίνει λωτός, είναι μία από τις μορφές της θεάς Λάκσμι, της θέας του πλούτου και της τύχης στην ινδουιστική μυθολογία. Κάμαλα είναι η θεά του πνευματικού πλούτου. Το δεύτερό της όνομα είναι Ντέβι που σημαίνει απλώς θεά.

Μετά τον χωρισμό των γονιών της, η Κάμαλα Χάρις μεγάλωσε με την μητέρα της και την αδελφή της Μάγια, δικηγόρο και σύμβουλο της Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Πέρασε «μία ευτυχισμένη παιδική ηλικία με την έμφαση στην εκπαίδευση», επαναλαμβάνει η ίδια. «Οι γονείς μου ήταν πολύ δραστήριοι στο κίνημα των ατομικών δικαιωμάτων και μεγάλωσα μέσα σε αυτό το λεξιλόγιο. Και μέσα στην πεποίθηση ότι είμαστε μία χώρα που τα θεμέλιά της είναι τα ευγενή ιδεώδη και ότι βρισκόμαστε στο καλύτερό μας σημείο όταν αγωνιζόμαστε για τα ιδεώδη αυτά». Από παιδί, ήθελε να γίνει δικηγόρος. Γιατί οι δικηγόροι ήταν οι αρχιτέκτονες του κινήματος των ατομικών δικαιωμάτων. «Θεωρούσα ότι αυτός είναι ο δρόμος για να κάνεις πράγματα και να επιτύχεις δικαιοσύνη».

Σπούδασε στο Howard University και στην συνέχεια στο Hastings College of the Law του University of California. Αλλά αντί για δικηγόρος, αποφάσισε να γίνει εισαγγελέας. Έχοντας μεγαλώσει στην Bay Area του Σαν Φρανσίσκο και έχοντας διαπιστώσει με τα μάτια της τις συνέπειες της εφαρμογής του νόμου προς τα μη προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, η Κάμαλα Χάρις θεώρησε ότι ως εισαγγελέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να διορθώσει τις ανισότητες και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους παρεμβαίνοντας στον τρόπο επιβολής του νόμου. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του εγκλήματος, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ήταν κομβικά σημεία της καριέρας της ως εισαγγελέα.

Η Κάμαλα Χάρις έφερε στην Γερουσία το «εισαγγελικό στιλ» της εξέτασης των υποψήφιων του Τραμπ, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ. Έγινε γνωστή για την αυστηρή, έως αμείλικτη, στάση που τήρησε κατά την διάρκεια των ακροάσεων στην Γερουσία, ειδικότερα κατά την εξέταση του Μπρετ Κάβανο, του αμφιλεγόμενου συντηρητικού υποψήφιου του Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο χρόνο.

Είναι παντρεμένη με δικηγόρο, πατέρα δύο παιδιών.