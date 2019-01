Διάγγελμα Τραμπ απόψε «για την ασφάλεια των συνόρων»

Επιχειρώντας να συσπειρώσει τους Ρεπουμπλικάνους αλλά και να απευθυνθεί στους σκεπτικιστές του «στρατοπέδου» του και ευρύτερα της κοινής γνώμης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει σήμερα διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, από το Οβάλ Γραφείο, με κεντρικό θέμα αυτό που αποκαλεί ως «Ανθρωπιστική Κρίση Εθνικής Ασφάλειας στα Νότια Σύνορά μας», όπως ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2019