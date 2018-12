Πανικός από σφοδρή έκρηξη σε εστιατόριο στην Ιαπωνία

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε σε εστιατόριο στην πόλη Σαπόρο στα βόρεια της Ιαπωνίας μετά από σφοδρή έκρηξη.

Όπως μετέδωσε το BBC τραυματίες από το χώρο βγήκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι ενώ οι λόγοι της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί.

A huge explosion and #fire has hit a restaurant in the northern Japanese city of #Sapporo pic.twitter.com/hp2IlYlnFw

Ο ένας εκ των τραυματιών φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση. τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να διασώσουν τυχόν άλλα άτομα που βρίσκονται εντός του εστιατορίου.

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H

— World News (@worldnewsevery) 16 Δεκεμβρίου 2018