Εκτροχιασμός και σύγκρουση τρένου στην Τουρκία

Σύγκρουση τρένου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πρόκειται για τρένο υψηλής ταχύτητας ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Άγκυρα - Ικόνιο.

BREAKING: High-speed train CRASHES and DERAILS in horrific collision in Ankara, Turkey https://t.co/pXpAOdhGhx pic.twitter.com/AM2MM5noVI

