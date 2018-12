Ύστατη προσπάθεια της Μέι να διασώσει τη συμφωνία για το Brexit

Σειρά συναντήσεων με βουλευτές θα έχει η Τερέζα Μέι, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να κερδίσει υποστήριξη για τη συμφωνία για το Brexit πριν την αυριανή ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Η συμφωνία έχει γίνει αποδεχτή από τους ηγέτες της ΕΕ αλλά χρειάζεται τώρα και κοινοβουλευτική στήριξη.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η ψηφοφορία θα καθυστερήσει- ακριβώς για να αποφύγει η Μέι την ήττα. Ωστόσο η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει πως θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Όπως σημειώνει το BBC, ενδεχόμενη απόρριψη της συμφωνίας μπορεί να φέρει τη Βρετανία ενώπιον πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ή και Brexit χωρίς συμφωνία.

Η εικόνα είναι πως η βρετανική κυβέρνηση θα χάσει την ψηφοφορία αυτή, καθώς Εργατικοί, Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, το βορειοϊρλανδικό DUP, το SNP αλλά και Συντηρητικοί βουλευτές λένε πως δεν μπορούν να στηρίξουν τη συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άλαν Ντάνκαν απηύθυνε έκκληση στους συναδέλφους του να στηρίξουν τη συμφωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά στο BBC πως «δεν είχαν σκεφτεί αρκετά στρατηγικά τις συνέπειες».

Ουσιαστικά επανέλαβε, με άλλα λόγια, την προειδοποίηση της Μέι για εκλογές εάν η συμφωνία καταψηφιστεί, ή πιθανή μάχη για την ηγεσία, σημειώνοντας πως «μπορεί να πυροδοτήσει διαδοχικά γεγονότα που θα προκαλέσουν χάος σε πολλούς τομείς».

Ωστόσο, η πρώην υπουργός και υπέρμαχος του Brexit Τερέζα Βίλιερς υποστήριξε πως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να διαχειριστεί το σενάριο της μη συμφωνίας, εάν «ενταθεί η προετοιμασία» και η ΕΕ συνεργαστεί.

Η Ντάουνινγκ Στριτ πιστεύει πως οι περισσότεροι Συντηρητικοί βουλευτές θα στήριζαν τη συμφωνία της Μέι εάν δεν ήταν το «αγκάθι» του backstop, της λεγόμενης δικλείδας ασφαλείας που έχει επιλεγεί για να αποτραπεί νέο σκληρό σύνορο στην Ιρλανδία.

Χθες η Μέι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Λίο Βαράντκαρ, η υποστήριξη του οποίου μπορεί να είναι καταλυτική εάν η Βρετανή πρωθυπουργός χρειαστεί να επαναδιαπραγματευτεί με την ΕΕ. Μίλησε επίσης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έγραψε στη συνέχεια στο Twitter πως αυτή μπορεί να είναι μία κρίσιμη για την τύχη της Βρετανίας εβδομάδα.

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit.

— Donald Tusk (@eucopresident) 9 December 2018