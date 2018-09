Το νέο «Κτήνος» του Τραμπ είναι στο δρόμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον δύο νέες λιμουζίνες για τις μετακινήσεις του.

Η τελευταία έκδοση της τεράστιας θωρακισμένης λιμουζίνας του προέδρου των ΗΠΑ, γνωστή ως «The Beast» (Το Κτήνος), κάνει το ντεμπούτο της στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Το όχημα του Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάστηκε από την General Motors Co (GM.N) και έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση την Κυριακή.

Η έκδοση του «Κτήνους» εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2009 λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Μπαράκ Ομπάμα.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η προεδρική λιμουζίνα διαθέτει ελαστικά που δεν κλατάρουν, αλεξίσφαιρα τζάμια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι πλήρως προστατευμένος από χημικές και βιολογικές επιθέσεις.

The Secret Service is ready to roll into #UNGA 2018! pic.twitter.com/Ady0kISVy3

— U.S. Secret Service (@SecretService) September 24, 2018