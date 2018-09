Αρνήθηκε να δώσει τη θέση σε εγκυμονούσα, η συνέχεια ήταν κωμικοτραγική

Το να προσφέρεις τη θέση σου σε μια έγκυο γυναίκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι απλή ευγένεια, είναι επιβεβλημένη αναγκαιότητα.

Κάτι που προφανώς δεν γνώριζε ο επιβάτης που είχε το συναπάντημα με την Brydie Lee-Kennedy, μια αυστραλή σεναριογράφο που ζει στο Λονδίνο. Εδώ βέβαια δεν έπρεπε καν να σηκωθεί για να καθίσει η γυναίκα, αλλά να μετακινήσει απλώς τα πράγματά του που καταλάμβαναν κενή θέση. Την τελευταία κενή θέση!

Η οχτώ μηνών έγκυος εξοργίστηκε τόσο με τον ζαμανφουτισμό του επιβάτη που κατέληξε να καθίσει πάνω στο χέρι του, όταν το έβαλε εκείνος πάνω στο κάθισμα προσπαθώντας να προστατεύσει την τσάντα του από την εγκυμονούσα που θα καθόταν ούτως ή άλλως.

«Λοιπόν, μου συνέβη τελικά στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης μου», έγραψε στο Twitter η Brydie Lee-Kennedy, «κάθισα μόλις στο χέρι και την τσάντα ενός άντρα όταν αρνήθηκε να τη μετακινήσει από την τελευταία διαθέσιμη θέση στο λεωφορείο. Μοιραζόμαστε τώρα μια πολύ ήσυχη διαδρομή»!

Well it finally happened in my 8th month of pregnancy, I just sat on a man’s hand and bag when he wouldn’t move them off the last spare seat on the bus. We’re now sharing a very quiet ride.

— Brydie Lee-Kennedy (@BrydieLK) 4 Σεπτεμβρίου 2018