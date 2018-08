Αυτοκίνητο έπεσε στις προστατευτικές μπάρες στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο φραγμό του Κοινοβουλίου.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο Βρετανικό κοινοβούλιο και προχώρησαν σε μία σύλληψη.

Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το αυτοκίνητο που έπεσε επάνω στις μπάρες ασφαλείας εξώ από το κτίριο του βρετανικού κοινοβουλίου τραυματίζοντας περαστικούς και συνέλαβαν τον οδηγό.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν ένα δυνατό ήχο και είδαν ένα ασημί αυτοκίνητο να πέφτει στις μπάρες στις 7:30 τοπική ώρα.

Από την Σκότλαντ Γιαρντ έγινε γνωστό ότι το συμβάν αντιμετωπίζεται ως σοβαρό τροχαίο περιστατικό.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο και 200 αστυνομικοί έχουν σπεύσει επί τόπου.

A man has been arrested after a car crashed into security barriers outside the Houses of Parliament. A number of pedestrians have been injured

