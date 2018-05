«Η διευθύντρια της CIA συμμετείχε σε βασανισμούς και στον βιασμό άνδρα»

Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε την Πέμπτη τον διορισμό της Τζίνας Χάσπελ στην ηγεσία της CIA, παρά τον αμφιλεγόμενο ρόλο της στα προγράμματα ανακρίσεων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η Χάσπελ, ηλικίας 61 ετών, με καριέρα 33 ετών στις τάξεις της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν η υποψήφια που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και την υποψηφιότητά της στήριξαν έξι στελέχη των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών.

Από την άλλη πλευρά, ο Έντουαρντ Σνόουντεν προέβη και σε μερικές ακόμα καταγγελίες για τη νέα διευθύντρια της CIA και τη συμμετοχή της σε βασανιστήρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Τζίνα Χάσπελ συμμετείχε σε πρόγραμμα βασανισμού ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία ξυλοκοπήθηκε στο στομάχι, ένας άντρας που βιάστηκε με τα ίδια τα γεύματα που δεν δεχόταν να φάει και ένας ακόμα άντρας, τον οποίο ενώ ήταν αλυσοδεμένος τον πάγωσαν μέχρι θανάτου. Μάλιστα, όπως γράφει η ίδια η Χάσπελ συνέταξε την εντολή με την οποία καταστράφηκαν οι 92 κασέτες, αποδεικτικά στοιχεία του προγράμματος βασανισμού της CIA.

Στην ακρόασή της, την περασμένη εβδομάδα, σημαδεύτηκε από ερωτήσεις για τον ρόλο της στη χρήση μεθόδων όπως ο εικονικός πνιγμός, που θεωρείται ευρέως τύπος βασανιστηρίου, πριν από μια δεκαετία επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεώτερου.

Η Χάσπελ δεσμεύτηκε κατά την ακρόασή της ότι δεν θα επαναφέρει ποτέ το πρόγραμμα ανάκρισης που δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά δεν τοποθετήθηκε ως προς το αν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει.

Note: Gina Haspel participated in a torture program that involved beating an (innocent) pregnant woman's stomach, anally raping a man with meals he tried to refuse, and freezing a shackled prisoner until he died. She personally wrote the order to destroy 92 tapes of CIA torture. https://t.co/09vWp7CifU

— Edward Snowden (@Snowden) May 18, 2018