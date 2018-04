Αγόρασε μία μπανάνα, της τη χρέωσαν… 1.000 ευρώ

Αλυσίδα βρετανικών σουπερμάρκετ χρέωσε έναν πελάτη 1.062 ευρώ για μία μπανάνα. Τόσο καλή ήταν άραγε αυτή η μπανάνα;

Η εφτάχρονη κόρη της ήταν αυτή που γεύτηκε τη μπανάνα-χρυσό και, όπως μεταδίδει το BBC, η μαμά Bobbie Gordon από το Νότιγχαμ της παρήγγειλε: «Πρέπει να απολαύσεις αληθινά αυτή τη μπανάνα, πρέπει να εκτιμήσεις κάθε μπουκιά»!

Τα σουπερμάρκετ ASDA είχαν κάνει φυσικά λάθος στην online παραγγελία, κάτι που έπιασε αυτομάτως το τραπεζικό σύστημα και μπλόκαρε τη συναλλαγή.

Το σύστημα ειδοποίησε την ASDA, η οποία επικοινώνησε με την οικογένεια ζητώντας συγνώμη για την παρεξήγηση. Την πανάκριβη αυτή παρεξήγηση. «Την ώρα που οι μπανάνες μας είναι τέλειες, ακόμα και εμείς συμφωνούμε ότι δεν κοστίζουν τόσα πολλά και υπήρξε ξεκάθαρα ένα σφάλμα στο σύστημά μας», δήλωσαν χαριτολογώντας τα σουπερμάρκετ…

Hi Bobbie, that doesn't look right at all! Please DM us your order number, name & address so we can take a look in to this for you! - Beth

— Asda Service Team (@AsdaServiceTeam) April 18, 2018