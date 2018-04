ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία επιτέθηκαν στη Συρία

Τουλάχιστον έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Δαμασκό και σύννεφα καπνού φαίνονται πάνω από τη συριακή πρωτεύουσα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αντιμετωπίζουν επίθεση των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Για πολλές δυνατές εκρήξεις έκανε λόγο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την τιμωρία του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ για φερόμενες επιθέσεις σε πολίτες με χημικά όπλα στην πόλη Ντούμα.

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επίθεση ενάντια στη Συρία σε συνεργασία με την Γαλλία και τη Βρετανία μεταδίδει η συριακή κρατική τηλεόραση

«Εξουσιοδότησα τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν συντονισμένες και στοχευμένες επιθέσεις για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες χημικών όπλων του συριακού καθεστώτος», δήλωσε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Footage purportedly shows 'aftermath' of U.S.-led airstrikes on Damascus in Syria. pic.twitter.com/Kus5cTOtpz

BREAKING: VIDEO from #Syria User of Airstrikes now in Damascus pic.twitter.com/itDTlyMzNp

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) 14 Απριλίου 2018