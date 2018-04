Αναφορές για 200 νεκρούς στη συντριβή του αεροσκάφους στην Αλγερία

Συγκεγχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Αλγερία.

Στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπούφαρικ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά του Αλγερίου, της αλγερινής πρωτεύουσας, μετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας APS και τα αλγερινά τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία επικαλούμενα στρατιωτική πηγή κάνουν λόγο για 100 επιβαίνοντες και μεταδίδουν πλάνα με το αεροσκάφος να φλέγεται. Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στην πόλη Μπεσάρ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα πλάνα δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο και ένα πλήθος αξιωματούχων ασφαλείας και άλλων προσώπων να βρίσκεται κοντά στον τόπο της συντριβής. Πίσω από τα δέντρα διακρίνεται η ουρά του αεροσκάφους.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Το πρακτορείο Sputnik κάνει λόγο για 200 επιβαίνοντες και επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Few hours ago, #Algeria|n Air Force experienced its most fatal accident in history after an Il-76 full of 200 occupants crashed near the Boufarik Air Base where the 347e Escadron de Transport Stratégique operator of 12 Il-76MD/TDs of the air force is based. pic.twitter.com/xeSgzmCtlw

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 11, 2018