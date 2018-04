Στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους μετέφερε το αεροπλάνο που συνετρίβη

Το στρατιωτικό αεροσκάφος που κατέπεσε στην Αλγερία μετέφερε, σύμφωνα με το BBC, 103 επιβάτες και πλήρωμα και συνετρίβη στην ορεινή περιοχή στα βορειοανατολικά της χώρας.

Το αεροσκάφος Hercules C-130 κατέπεσε σε περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Οούμ αλ-Μπουαγκί, και κατευθυνόταν προς την Κωνσταντίνη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή που επικαλείται δηλώσεις του αξιωματούχου των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών συνταγματάρχη Φαρίντ Νετσάντ στο δημόσιο ραδιόφωνο, βρέθηκε ένας επιζών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης.

Το αεροσκάφος φέρεται ότι μετέφερε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους.

Το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες, ότι το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπούφαρικ, πλησίον της πρωτεύουσας, και ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν δίνει απολογισμό θυμάτων.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt

— Mogadishu Update (@Magdashi3) April 11, 2018