Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με πολλούς νεκρούς στην Αλγερία

Στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη στην Αλγερία στο αεροδρόμιο Μπουφαρικ, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα επικαλούμενα μαρτυρίες.

Πρόκειται για αλγερινό στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Ilyushin IL76.

Τα δημοσιεύματα κάνουν μάλιστα λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στο αεροσκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 100 άνθρωποι, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι δεν υπάρχει απολογισμός θυμάτων.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο ακόμη και για 200 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο.

BREAKING Algerian Military plane with about 100 people onboard crashed near Boufarik airbase https://t.co/OmW8S4VVLE

BREAKING: No survivors in Boufarik plane crash, ‘around 200’ were on board: #Algerian military source tells Al Arabiya https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/f4a5EjRcYD

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 11, 2018