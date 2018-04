Τρόμος στη Μόσχα, σε εξέλιξη φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εμπορικό κέντρο στη Μόσχα, το οποίο αυτή την ώρα εκκενώνεται ενώ υπάρχουν και τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Sputnik επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο Tass, κάνει λόγο για έναν νεκρό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε στον 4ο όροφο του εμπορικού κέντρου Persei, στα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας. «Υπάρχουν τραυματίες, οι επισκέπτες εκκενώνουν τον χώρο» περιέγραψε πηγή στο Sputnik.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ο ένας πυροσβέστης, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης της Μόσχας επιβεβαιώνουν την πυρκαγιά χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ρωσία μετρά ακόμα τις πληγές της από την πολύνεκρη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Κεμέροβο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 25 Μαρτίου στο εμπορικό κέντρο Zimnyaya Vishnya και κόστισε 64 ανθρώπινες ζωές. Ξεκίνησε από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου, ενώ ήταν γεμάτο επισκέπτες και ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

В Москве горит ТЦ «Персей для детей. По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже. О пострадавших пока не сообщается https://t.co/YTpeAHaJ3M pic.twitter.com/4NvNG569gm via @oldLentach #Россия

Another mall on fire in Moscow pic.twitter.com/jbDbE2S593

— English Russia (@EnglishRussia1) 4 April 2018