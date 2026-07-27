Μεγάλη κινητοποίηση των ιρανικών αρχών προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Esteghlal», ένα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Τεχεράνης. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ οι πελάτες απομακρύνθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, μαύρος και λευκός καπνός υψωνόταν γύρω από το επιβλητικό κτίριο, ενώ οι φλόγες ήταν ορατές ακόμη και από τις στέγες γειτονικών κτιρίων.

Δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι «οι πελάτες του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν για την ασφάλειά τους», καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

🇮🇷 One of the most prominent hotels in Tehran has caught fire and had to be evacuated…



Opened in 1962 during the Pahlavi era, the Parsian Esteghlal Hotel was once known as the Royal Tehran Hilton.



Apollo 11 astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins even… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τεχεράνης, Τζαλάλ Μαλεκί, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο του ξενοδοχείου, όπου φυλάσσονταν τρόφιμα, λευκά είδη και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ενώ πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά «έχει τεθεί υπό έλεγχο».

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης γύρω από το ξενοδοχείο, την ώρα που κάτοικοι και περαστικοί παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επιχείρησης.

Tehran Fire Department spokesperson: The fire at the Esteghlal Hotel has been brought under control.



The incident left two people injured, who were handed over to emergency medical personnel. pic.twitter.com/hpPlkk2mMB — Tehran Times (@TehranTimes79) July 27, 2026

Το ιστορικό ξενοδοχείο της ιρανικής πρωτεύουσας

Το ξενοδοχείο «Esteghlal», το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε με την ονομασία Royal Hilton, άνοιξε τις πύλες του τη δεκαετία του 1960.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Τεχεράνης, καθώς διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες.