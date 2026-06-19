Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν ένας παππούς υπέστη σοβαρά εγκαύματα ύστερα από την έκρηξη ενός παλιού βαρελιού που είχε αγοράσει σε δημοπρασία. Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες τον είχαν τυλίξει, ο ίδιος έσπευσε να προστατεύσει το σπίτι και τα εγγόνια του, όπως καταγράφεται σε συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Πλάνα από την κατοικία του Καρλ Μότλεϊ στην περιοχή Τεξόμα κατέγραψαν τη στιγμή που το βαρέλι, στο οποίο υπήρχαν υπολείμματα λαδιού, εξερράγη δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο παππούς επιχείρησε να ανοίξει το βαρέλι χρησιμοποιώντας έναν πυρσό πλάσματος, έξω από το σπίτι, σύμφωνα με το KXII.

Οι φλόγες τύλιξαν αμέσως τον Καρλ Μότλεϊ, ενώ σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων βρίσκονταν τα δύο εγγόνια του μαζί με τον σκύλο τους. Την ίδια στιγμή, πυκνοί μαύροι καπνοί άρχισαν να υψώνονται από το σημείο της έκρηξης.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Μότλεϊ να βγαίνει από τη φωτιά, έχοντας ακόμη φλόγες στο πόδι του, την ώρα που η πυρκαγιά επεκτεινόταν προς την είσοδο του σπιτιού. Αφού κατάφερε να σβήσει τις φλόγες από το πόδι του, ο παππούς αντέδρασε άμεσα και έτρεξε μέσα από τη φωτιά προς το εσωτερικό της κατοικίας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκε κρατώντας πυροσβεστήρα, με τον οποίο κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά.

Η αδελφή του, Κάριν Κάρι, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Καρλ Μότλεϊ ουσιαστικά έσωσαν το σπίτι από σοβαρές ζημιές και διασφάλισαν την ασφάλεια των παιδιών.

«Του αρέσει κάπως να αποκαλεί τον εαυτό του Σούπερμαν. Είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες, οπότε εκείνη την ημέρα αντέδρασε σαν Σούπερμαν και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αντιμετωπίσει την κατάσταση», ανέφερε η ίδια στο τοπικό μέσο.

Ο Καρλ Μότλεϊ υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο 30% του σώματός του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην πόλη Πλέινο, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Η κόρη του, Κάρλι Μότλεϊ, αποκάλυψε μέσω της σελίδας GoFundMe που δημιούργησε για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του πατέρα της ότι η πρώτη του ερώτηση όταν συναντήθηκαν ξανά στο νοσοκομείο αφορούσε τα εγγόνια του.

«Η πρώτη του ερώτηση όταν ξανασυναντηθήκαμε στο νοσοκομείο ήταν αν τα εγγονάκια του ήταν καλά», έγραψε η ίδια στην έκκληση οικονομικής στήριξης για την κάλυψη της θεραπείας του πατέρα της.

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, είχε συγκεντρωθεί σχεδόν το μισό από το ποσό των 6.500 δολαρίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Καρλ Μότλεϊ.