Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Via dei Gordiani, στο Prenestino της Ρώμης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον δέκα ατόμων, ανάμεσά τους πυροσβέστες, ιατρικό προσωπικό και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το Ansa, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, όταν αποκολλήθηκε αντλία από βυτιοφόρο που τροφοδοτούσε το σύστημα διανομής καυσίμων. Αμέσως ακολούθησε δυνατή έκρηξη, ο ήχος της οποίας ακούστηκε σε πολλά σημεία της πόλης.

Από την έκρηξη υψώθηκε πυκνή στήλη καπνού, ορατή από διάφορες γειτονιές της Ρώμης, ενώ πολίτες κατέκλυσαν τις τηλεφωνικές γραμμές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας «έναν εκκωφαντικό θόρυβο» και «κραδασμούς».

Ο σταθμός Teano της γραμμής C του μετρό έκλεισε άμεσα, έπειτα από εντολή της αστυνομίας, για προληπτικούς λόγους.

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T