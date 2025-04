Όσοι παρακολουθούν απορημένοι τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει δασμούς, να τους ανακαλεί, να τους αυξάνει και μετά να τους «παγώνει», δεν είναι άδικα προβληματισμένοι. Οι κινήσεις αυτές ξεφεύγουν από κάθε προηγούμενο της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Τζεφ Σόμερ στους New York Times, επικαλούμενος τον ιστορικό Ντάγκλας Ίργουιν, «αν σας φάνηκαν ασυνήθιστες οι εξαγγελίες του Τραμπ για τους δασμούς, έχετε δίκιο – δεν υπάρχει αντίστοιχο ιστορικό παράδειγμα».

By acting on his own, President Trump has broken with more than 200 years of U.S. history in which Congress set the direction of trade policy.